Обмеление Бухтарминского водохранилища: есть ли угроза природе и туризму

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Обмеление рукотворного водоема вновь обеспокоило жителей Восточного Казахстана. Люди выкладывают фото пересохших пляжей и строят версии того, почему вода в Бухтарме "ушла", опасаясь, что водохранилище может повторить судьбу Арала. Корреспондент BaigeNews.kz узнал с чем связано падение уровня воды в Бухтарминском водохранилище и будут ли у этого последствия.

Как известно, Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане одно их самых привлекательных туристических мест. Сюда стекаются потоки желающих отдохнуть с конца мая по октябрь, пик, приходится на летние месяцы, когда можно покупаться, половить рыбу, сходить по грибы и просто насладиться свежим воздухом. Природа на берегах водохранилища достаточно разнообразна: в районе Алтай - это скалы и сосны, в Курчумском районе – степи, пески и ковыль.

На оба берега постоянно приезжают как местные жители, благо водохранилище находится в полутора часах езды от Усть-Каменогорска, так и иностранцы. Например, россияне начинают бронировать домики на базах отдыха уже с мая. После образования области Абай, когда началась работа по благоустройству побережья Бухтарминского водохранилища, ожидалось, что поток туристов в эти края увеличится в разы.

"Каждый год сюда и приезжаем. В этом году на выходные выбрались из Усть-Каменогорска – отдохнуть, открыть сезон. А заодно посмотреть, в каком состоянии домики, где лучше забронировать место. По приезде были в шоке – вода сильно ушла от берега. Пляжи оголились метров на 50-70, а в некоторых местах и на все 100 метров, наверное. Если учесть в прошлом году воды тоже было заметно мало, то ситуация не может не беспокоить. Почему вода "уходит"? Проблемы с Бухтармой? Если она уже на протяжении последних лет все мелеет и мелеет", - задается вопросом житель Усть-Каменогорска Андрей Сошкин.

По словам мужчины, если еще в прошлом году можно было нырять с пирса, то сейчас причал наполовину оголился и большей частью находится на берегу.

"Говорят, воды меньше стало из-за строительства моста через Бухтарму. Не могу это утверждать, так как не специалист, но кто знает… Возможно, воду и спускают или придерживают на ГЭС", – сторит догадки мужчина.

Другого мнения придерживается сторож одной из баз отдыха Серик Смагулов. Он полагает, что обмеление связано с природными процессами.

"Вообще такое бывает, вода то приходит, то уходит. Хотя, надо признать, что за последние несколько лет вода только уходит, уровень в водохранилище или не поднимается вообще, или поднимается незначительно", – говорит он.

По его словам, лет пять-шесть назад вода поднялась в водохранилище и затопила все пляжи вместе с песочницами, качелями и даже туалетами. Она настолько подобралась к домикам, что людям приходилось нырять в воду прямо из окон.

Хотя, признает старожил, как раз этим летом ждали, что водохранилище начнет заполняться водой, ведь снега зимой было много. Однако не случилось – вода стала сильнее "уходить".

Цикличность в природе - закономерна

Ничего страшного не видят специалисты в том, что несколько лет подряд уровень воды в Бухтарминском водохранилище не поднимается, а, напротив, снижается. По словам руководителя Ертисской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Ернара Мадиева, в Бухтарминском водохранилище с 2020 года количество воды сокращается. Ежегодно уровень воды падает примерно на 10 процентов. Это природное явление, которое никак не скажется на количестве рыбы, да и в целом – на флоре и фауне.

"Это в первую очередь, связано с маловодностью последних лет. Это ожидаемый цикличный момент. Он приходит раз в 5-10 лет. Вообще, да, прогнозировали, что из-за обильных осадков зимой будет водохранилище наполняться водой, но паводков тоже не было, хотя весной ждали "большую воду". Но еще снег с гор не сошел, так что все может еще измениться", – сообщил Ернар Мадиев.

По его словам, вода на спад идет с 2006 года по 2010 год, потом был подъем уровня воды водохранилище, затем опять спад, в 2016 году вода поднялась, причем значительно. Не хватило всего четырех сантиметров до полного объема, а вот с 2016 года уровень опять снижается.

"Никакой катастрофы нет. Природа обновляется. Это естественно, и уж точно не связано ни с каким строительством моста через водохранилище. Все это неправда – да и как вы себе представляете, чтобы воду куда-то дели? ГЭС работает, там держат минимальные параметры. Совсем спускать воду тоже нельзя. Человеку в этот процесс вмешиваться не надо. Природа сама адаптируется под эти условия", – уверен Ернар Мадиев.

Хотя, по его словам, в прошлом году все-таки были последствия низкого уровня воды в водохранилище. В Жарминском районе тогда еще объединенной Восточно-Казахстанской области чуть не случилась засуха – пересохло несколько ручьев. Но тоже обошлось без последствий. Дело в том, что в тех районах не проживает население, а в полях налажена работа оросительной системы.

В этом году под угрозой может оказаться Курчумский район, но сами фермеры не беспокоятся. По их словам, тревога была еще в прошлом году, поскольку была разрушена дамба. Сейчас ее восстановили, поэтому уровень воды регулируют.

"Надеемся, лето будет дождливым. Опять же надо признать, что проблема с маловодьем актуальна для всего земного шара, а наше Бухтарминское водохранилище, питающие его реки, в том числе Иртыш, тоже часть этой системы", – говорит Ернар Мадиев.

В целом, в инспекции на ситуацию с маловодьем смотрят спокойно.