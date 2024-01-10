Обманувшую казахстанцев на 112 млн тенге ОПГ задержали в Мангыстауской области

Мангыстауские полицейские задержали троих мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники завладели более 112 миллионами тенге, обещая 20 казахстанцам устроить их в одну из нефтяных компаний, а также при купле-продаже автомобилей и недвижимости.