Обманувшую казахстанцев на 112 млн тенге ОПГ задержали в Мангыстауской области
Сегодня, 08:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:25Сегодня, 08:25
129Фото: Polisia.kz
Мангыстауские полицейские задержали троих мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленники завладели более 112 миллионами тенге, обещая 20 казахстанцам устроить их в одну из нефтяных компаний, а также при купле-продаже автомобилей и недвижимости.
"У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства. В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменено создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
Самое читаемое