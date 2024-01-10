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Обманувшую казахстанцев на 112 млн тенге ОПГ задержали в Мангыстауской области

Сегодня, 08:25
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:25
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Фото: Polisia.kz

Мангыстауские полицейские задержали троих мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники завладели более 112 миллионами тенге, обещая 20 казахстанцам устроить их в одну из нефтяных компаний, а также при купле-продаже автомобилей и недвижимости.

"У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства. В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменено создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

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