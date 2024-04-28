Обладательница двухметровой косы из Книги рекордов Гиннесса поделилась секретом длинных волос

35-летняя Алия Насырова привыкла, что прохожие оборачиваются, когда она идет по улице. Она считается девушкой с самыми длинными волосами на планенте среди ныне живущих женщин. Длина её волос сейчас составляет 257,33 см, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, Алия, родом из Украины. При росте 165 см волосы Алии более чем на 3 фута длиннее ее роста, а ее локоны даже длиннее, чем у самого высокого мужчины Султана Кесена, рост которого составляет 251 см.

Алия ни разу не стригла волосы. Она надеется, что ее рекорд сможет "вдохновить людей наслаждаться человеческой красотой и быть естественными".

"Я надеюсь, что моя история вдохновит читателей полюбить их естественную красоту. Я художник и верю, что каждый человек красив, даже если он выглядит по-другому", — призналась девушка.

Алия сейчас живет в Словакии, зарабатывает на жизнь будучи художником и графическим иллюстратором, а также моделью с длинными волосами.

Её вдохновили мать и бабушка, у которых тоже были очень длинные волосы, а также сказочные героини, такие как Рапунцель, с которой её саму часто сравнивают.

Рекордсменка поделилась секретами ухода за волосами. Алия моет волосы раз в неделю. Ей требуется около 30 минут, чтобы привести их в порядок, хотя для нанесения маски для волос требуется дополнительно два часа.

Поскольку она не любит нагревать волосы, Алия позволяет им высыхать естественным путем, что может занять до 24 часов.

"Я расчёсываю волосы только тогда, когда они сухие, и это занимает около часа на следующий день после мытья головы и около 30 минут в другие дни", — поделилась рекордсменка. — Я следую нескольким простым правилам, чтобы поддерживать здоровье своих волос: не крашу волосы, использую только натуральные продукты и очень редко пользуюсь хной, я наношу на волосы натуральные маски и масла, в основном готовлю маски сама, и я никогда не расчёсываю волосы, когда они влажные, и не пользуюсь феном. Регулярно подстригаю свои секущиеся кончики, ем здоровую пищу и не употребляю алкоголь. Принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, а иногда посещаю море или океан, чтобы пропитать волосы всеми природными минералами".

Изо дня в день Алия собирает волосы в пучок, потому что они такие длинные, что волочатся за ней по полу.

Но ее волосы распущены и выглядят роскошно, когда она снимает контент для своих социальных каналов, и люди часто настолько поражены ее прической, что спрашивают, можно ли с ней сфотографироваться.

Алие нравится, что вид ее волос часто вдохновляет других на отращивание собственных.