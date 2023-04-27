"Обладать нашим паспортом – значит иметь возможность беспрепятственно посещать все страны" - Токаев

Фото: e-history.kz

За годы независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность, заявил Касым-Жомарт Токаев на ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, подлинная демократия не на словах, а на деле создаёт благоприятные условия для поступательного прогресса нации и укоренения идеи гражданственности.

"Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса", - сказал президент.

Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира, отметил глава государства.

"Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие. В свою очередь, небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность. Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас всегда переполняет чувство гордости за свою страну", - добавил Токаев.

Напомним, в столице началась ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием главы государства.