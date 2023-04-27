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Акорда Вчера, 11:00
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Вчера, 11:00
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Фото: Акорда

ХХXIІ сессия АНК с участием Токаева началась в столице

В столице началась ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Повестка дня: "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

В работе сессии принимают участие 583 человека. Это депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, представители НПО, дипломатического корпуса, научной, творческой интеллигенции, казахстанские и зарубежные СМИ.

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Журналист
Вчера, 11:00
635
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