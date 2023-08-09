  • 10 Августа, 00:05
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Обезглавил незнакомку, чтобы впечатлить сожительницу - жуткие подробности убийства в Алматы

Вчера, 22:54
АВТОР
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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 22:54
Вчера, 22:54
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Алматы судят предполагаемого убийцу, обезглавившего 47-летнюю женщину. Следствие настаивает, что мужчина зарезал незнакомку, чтобы произвести впечатление на свою сожительницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Преступление произошло пять месяцев назад. В колбасном отделе на рынке нашли голову жертвы, тело лежало в парке.

Следователи установили, что предполагаемый преступник познакомился с жертвой, не имевшей постоянного места жительства, в парке, предложил ей ночлег и работу в пекарне.

"Иманкусов, встретившись с Айбатулиной, внезапно достал заранее приготовленный нож и нанес ей рану в шею слева, пересёк сонную артерию с повреждением трахеи. Стал отчленять голову, затем положил её в заранее приготовленные пакеты", - прокурор Максат Кенес.

Голову подкинули в колбасный отдел, в котором продавцом работала женщина, отвергнувшая ухаживания подозреваемого.

По словам прокурора, таким образом мужчина хотел напугать знакомую, показать, как переживает за неё, и сказать, что будет защищать её.

Предполагаемый преступник вину отрицает. Он заявил, что дело сфабриковано, и требовал отвод прокурору.

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