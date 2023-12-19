Обеспечить выделение грантов для подготовки специалистов в сфере авиации поручил Смаилов
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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.
"Министерствам науки и высшего образования, транспорта обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации. Необходимо составить прогноз потребностей кадров на ближайшую перспективу, а также проработать вопросы повышения квалификации за рубежом", - сказал глава правительства.
На заседании правительства он также поручил предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов.
Помимо этого Алихан Смаилов поручил принять дополнительные меры для развития аэропортов.
По словам главы правительства, для этого надо внедрять различные механизмы развития инфраструктуры аэропортов, полную автоматизацию процедур оформления грузов и пассажиров.
"Это позволит увеличить к 2030 году объём обрабатываемых грузов с 130 тысяч до одного миллиона тонн в год, а также увеличить пассажиропоток до 25 миллионов человек", - сказал Алихан Смаилов.
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