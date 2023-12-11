Жители Риддера снова жалуются на отсутствие тепла

В прошедшие выходные жители Риддера снова забили тревогу: в квартирах резко похолодало. После этого пресс-служба городского акимата дала официальное сообщение о том, что произошёл обрыв кабеля на местной теплоцентрали. Однако сегодня утром аким Риддера опроверг эту информацию. Но как выяснил корреспондент BaigeNews.kz в жилищах риддерцев теплее не стало.

Вчера пресс-служба риддерского акимата сообщала, что 10 декабря в 13:50 произошёл обрыв кабеля на барабанно-шаровой мельнице. Это и послужило причиной отключения второго станционного котлоагрегата.

"В 19:00 часов котлоагрегат введён в работу. На 20:00 часов температура теплосети составляет 73 градуса, запланированное время выхода на температурный график 23:00 часов", - говорилось в сообщении.

Утром 11 декабря аким города Риддер Даулет Батырбаев опроверг сообщение своей пресс-службы. Он заявил, что никакой аварийной ситуации на ТЭЦ в Риддере не было, назвав распространяемую в СМИ информацию о сбое в подаче тепла городу некорректной.

"Отключения отопления или остановки котлоагрегатов на теплоэлектроцентрали не было. Станция работает в штатном режиме. Подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется без перебоев", - подчеркнул аким Риддера.

Также аким подробно разъяснил, что произошло на ТЭЦ. По его словам, 10 декабря на ТЭЦ случилось короткое замыкание. Из-за остановки работы электрической шаро-барабанной мельницы котёл остался без угля. Но оперативно сработала защитная система автоматики на котлоагрегате №2, что позволило временно перевести котёл с угольного топлива на мазут. Такая ситуация, по утверждению акима города, является рабочим процессом. Снова на угольное топливо котёл перевели через два часа.

Даулет Батырбаев отметил, что данный рабочий процесс никак не могли почувствовать горожане, так как температура в квартирах и домах жителей Риддера на период устранения неисправности не опускалась ниже + 20 градусов.

Парадоксально, но местные жители говорят совсем иное. Вчера город буквально всколыхнулся от многочисленных возмущений замерзающих риддерцев. По их словам, в домах стало холодно не на два часа, а на гораздо большее время. Сегодня они также жалуются, что вынуждены обогревать свои квартиры стационарными обогревателями и закутываться в тёплые одеяла.

Фото жителей г. Риддер.

Жительница двухэтажного дома по адресу Гоголя, 19 Нургуль рассказала нам, что у неё в квартире похолодало сразу с наступлением холодов, а со вчерашнего дня батареи и вовсе стали ледяными.

"Оказывается, была авария. Говорят, сейчас нет проблем. Дома двое детей, младшему всего полтора года. Приходится включать обогреватель, чтобы ребёнок не замёрз", - сказала Гульнур.

Виктория Солопова проживает в другой части города – на улице Свердлова. Горожанка также жалуется на отсутствие тепла в квартире.

"Дома очень холодно. Невозможно даже в одежде под тёплым одеялом, настолько холодно. Маленький ребёнок болеет, батареи сейчас еле теплые", - возмущена женщина.

Не утихают возмущения горожан и в соцсетях.

"Кому верить? Акиму или жителям города? ТЭЦ работает в штатном режиме, а в квартирах вдруг похолодало".

"Валиханова, 30. Холодно. Первый этаж и пол ледяной. Хотя до этого было прям жарко. Белинского тоже холодно".

"На Садовском переулке 16 градусов дома, снова живём на выживание".

"Гагарина, 36 сидим с обогревателем".

"На Гоголя, 41 батареи все горячие, но дома прохладно. Дом из бетона, промёрз".

"Завидую тем, у кого жарко. У нас по Ауэзова холодно, в одной из комнат батарея холодная, от слова совсем. Снова обогреватель в работе".

"На Чапаева холодно, тоже включили обогреватель".

"Там снова авария, и опять тишина. Там шибко никто ничего не делал, так дыры залатали, которые сейчас вылезают, котёл накрылся, крепитесь люди".

Таких пессимистичных комментариев очень много под постами и публикациями о ситуации с отоплением в Риддере.

Мы запросили у акимата информацию на данный час.

"Акимом Риддера совместно с телевидением Риддер ТВ совершается обход домов, по которым от жителей города поступили комментарии с жалобами по поводу недостатка тепла в квартирах. Установлено, что в результате замеров тепло в элеваторы домов поступает в заданных параметрах +75, +76 градусов. Тем не менее, на стояках внутридомовых систем температура колеблется от +68 до +33 градусов. Жителям указывается на необходимость проведения промывки и надлежащему обслуживанию собственного имущества, а именно радиаторов и труб, а также утепления окон и дверей. Работа продолжается", - прокомментировали в акимате Риддера.

Надеемся, в этом отопительном сезоне не повторятся аварии прошлого сезона. Не зря же министерство энергетики ещё в начале отопительного сезона заверяло, что стабильное прохождение отопительного сезона в Риддере находится на контроле ведомства.