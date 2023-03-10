Обанкротится ли казахстанское здравоохранение, рассказали эксперты

Фото: gov.kz

Изменение курса тенге, рост цен на медикаменты, а также заявленное повышение зарплат медработникам стало поводом для беспокойства у экономистов. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, грозит ли казахстанскому здравохранению банкротство.

Компания "Улагат консалтинг групп" выпустила исследование по финансированию системы здравохранения в Казахстане. Выводы оказались неутешительными. Эксперты выяснили, что в 2022 году 47% медицинских организаций страны потерпели убытки в связи с тем, что при росте зарплат медработникам на 25% расходы государства на медицинские услуги выросли лишь на 2,1%, из-за чего общая доля расходов на заработную плату у медицинских организаций достигла 67%.

Эксперты посчитали, что в 2023 году ситуация может быть ещё хуже.

"Заявлено, что в 2023 году зарплаты вырастут еще на 25%, а госрасходы только на 8% (при уточненном бюджете 2022 год - 1,72 триллиона тенге и 1,85 триллиона тенге в утвержденном бюджете на 2023 год). Получится, что доля зарплат медработников в расходах медорганизаций возрастет до 77%. В этих условиях, 71,5% медорганизаций ожидает, что они станут убыточными", - сказал экономист Марат Каирленов.

Экономист отмечает, что ситуацию усугубляет необходимость оплаты других расходов медицинскими организациями. Ведь без этого они не смогут работать.

"В числе этих расходов – коммунальные платежи, оплата услуг медицинских информационных систем для доступа к данным пациентов, покупка реагентов для лаборатории или оплата этих услуг в аутсорсинге. Без этих расходов невозможна постановка диагнозов и назначений лечения. Инфляция тем временем превышает 20% годовых. Такое положение дел ставит под угрозу оказание медицинской помощи населению в рамках ГОБМП и ОСМС со всеми вытекающими рисками", - сказал экономист Марат Каирленов.

Краха не будет!

Департамент координации обязательного социального медицинского страхования Минздрава РК в ответ на наш запрос сообщил, что именно система взносов на социальное медицинское страхование позволила увеличить финансирование здравохранения страны в два раза.

По данным ведомства, в 2022 году в рамках ГОБМП и в системе ОСМС направлено свыше 2,1 триллиона тенге, в 2023 году запланировано оказание медицинских услуг на сумму 2,5 триллиона тенге.

"Деньги были направлены на повышение доступности медицинской помощи через увеличение объёмов по отдельным видам медицинской помощи, реализацию развития новых инициатив, а также рост тарифов с учётом повышения заработной платы работникам медицинских организаций. Отметим, что на повышение заработной платы с 2020 года выделено более 670 млрд тенге. Данные меры были направлены на повышение поддержки и сохранение кадровой инфраструктуры здравоохранения. Пересмотр действующих тарифов и разработка тарифов на новые технологии проводится согласно утверждённого плана работ с учётом принципов сбалансированности бюджетов", - сообщили в Департаменте.

Тем не менее, в Минздраве частично признали наличие риска нехватки средств на нужды здравохранения. Еще шестого февраля ведомство отправило в Минфин на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии бюджетную заявку на корректировку республиканского бюджета на 2023 год для осуществления дополнительного финансирования медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС, с учётом увеличения заработной платы медицинских работников, индексации тарифов на медицинские услуги, расходов на профилактические осмотры для сельского населения и возмещения амортизационных расходов медицинских организации.

Также ведомство откорректирует план закупа объёмов медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на 2023 год.

В свою очередь, Фонд социального медицинского страхования выявил ряд нарушений со стороны медицинских организаций, которые помешали верно распланировать бюджеты.

Среди таких нарушений- завышенный закуп лекарств на многомиллионные суммы, в результате чего имеется превышение двухмесячных запасов. При этом, отсутствует контроль над планированием, движением и списанием лекарств и медизделий в разрезе отделений. Кроме того, ряд медорганизаций покупает основные средства и нематериальные активы за счёт средств ГОБМП и ОСМС, приобретение которых не заложено в тарифах. Также выявлены недостатки в начислении неправомерно завышенных доплат и премий работникам медицинских организаций.

"Подчеркнём, что финансово-хозяйственная деятельность медицинской организации определяется планом развития и является зоной ответственности первого руководителя (...). Фонд выполняет свои обязательства перед поставщиками по оплате медицинских услуг в рамках заключенных договоров в полной мере. По итогам прошлого года кредиторской задолженности Фонда перед поставщиками нет. Тем не менее, отдельные поставщики списывают отсутствие должного менеджмента и контроля, издержки неэффективного управления и нарушения финансовой дисциплины на отсутствие или нехватку финансирования медицинских организации", - заявили в ФСМС.

В ФСМС и минздраве заверили, что банкротства здравохранения в Казахстане не будет, так как медицинские организации могут дополнительно финансироваться из бюджетов акиматов, а также через оказание спонсорами благотворительной помощи.