Об эпидситуации в подтопленном Жылыойском районе рассказали атырауские санврачи

Эпидемиологическая ситуация в Жылыойском районе стабильная. Об этом сообщил руководитель районного Управления санитарно-эпидемиологического контроля Талгат Хабибуллин, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, на территории района ежедневно отбирают пробы из водопроводной воды. Взято также 133 проб продуктов питания.

"Из централизованной системы водоснабжения отобрано 118 проб. Из них выявлены четыре несоответствия по цветности воды. Также для микробиологического исследования воды отобрано 122 пробы. Несоответствия не выявлены. Из собранных в районе паводковых вод отобрано девять проб, в результате тесты на энтеровирус, ВГА, Ротавирус - отрицательные. Остальные семь проб находятся в процессе работы", - сообщил Талгат Хабибуллин.

Ранее в МЧС сообщили о паводковой ситуации в республике. В правительстве разъяснили, на какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от паводка казахстанцы.