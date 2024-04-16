На какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от паводков казахстанцы

В правительстве Казахстана рассказали о том, на какие виды помощи могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

1. Материальная помощь:

выплата единовременной компенсации в размере 100 МРП (необходимо обратиться в акимат);

компенсация утраченного и/или испорченного имущества (необходимо обратиться в акимат);

всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня 2024 года (необходимо обратиться в акимат или в банк напрямую. Банками реализована возможность подачи заявления онлайн);

по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков (необходимо обратиться в акимат или в банк напрямую. Банками реализована возможность подачи заявления онлайн);

всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, у которых из-за паводков нарушилась хозяйственная деятельность, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления (необходимо обратиться в акимат или в банк напрямую);

на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются конкретные алгоритмы подачи соответствующих заявлений и порядок проведения реструктуризации кредитов. Для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений.

Жилищное обеспечение:

пострадавшие от паводков могут рассчитывать на приобретение готового или строительство нового жилья взамен разрушенного (необходимо обратиться в акимат);

если пострадавшее жилье подлежит ремонту, предусмотрены механизмы финансирования ремонтных работ подрядными организациями МИО либо силами собственника имущества (необходимо обратиться в акимат).

Сельское хозяйство:

возмещение стоимости павших сельскохозяйственных животных. Размер компенсации будет определен региональной комиссией по определению ущерба на основе рыночных данных;

Правительством дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут;

подвоз кормов от "Продкорпорации" по заявкам владельцев животных на условиях отсрочки платежа. Заявки можно подавать официально в "Продкорпорацию" или через акиматы.

4. Компенсация ущерба малого и среднего бизнеса:

разработан порядок возмещения ущерба субъектам МСБ, пострадавшим от паводков (в ближайшее время будет принят).

возмещению будут подлежать стоимость утраченного имущества (здания, строения, оборудования), товарно-материальных ценностей, стоимость восстановительных работ поврежденных зданий, строений.

выплаты будут осуществлены из средств государственного бюджета и внебюджетных фондов в регионах.

в настоящее время акиматы областей и региональные палаты "Атамекен" проводят активную работу по формированию списка пострадавших субъектов МСБ, определяют перечень оценочных компаний, адвокатов для оказания услуг МСБ, составляют предварительные суммы ущерба.

пострадавшие объекты, преимущественно магазины, пекарни, парикмахерские, швейные цеха, кафе, теплицы, складские помещения, крестьянские хозяйства и др. объекты.

в НПП РК "Атамекен" действует "горячая линия" 1432.

5. Социальная сфера:

● Здравоохранение:

все инфекционные больницы и медперсонал находятся в полной готовности. На особом контроле стоят беременные женщины и лица, находящиеся на диспансерном учете. Формируется двухмесячный запас дезинфицирующих и лекарственных средств, которые планируется концентрировать на базах медорганизаций и региональных складов СК "Фармация";

определены 16 санаторно-курортных организаций, которые бесплатно примут пострадавших. В общей сложности эти объекты смогут принять одновременно 190 человек, курс реабилитации составит от 10 до 14 дней, что позволит охватить санаторным лечением как можно больше пострадавших. Также Федерацией профсоюзов выделено 164 места в 7 санаториях республики для оздоровления граждан, относящихся к социально уязвимым категориям;

с 1 мая будет запущен специализированный медицинский поезд "Жәрдем" для обеспечения жителей квалифицированной бесплатной медицинской помощью. С учетом паводковой ситуации услугами медпоезда будут охвачены жители пострадавших сельских населенных пунктов.

● Образование:

дети, которые находятся в эвакуационных центрах, для продолжения процесса обучения переводятся на дистанционный формат обучения;

дети и их родители, находившиеся в эвакуационных пунктах, размещены в летние лагеря, общежития, интернаты при школах, с организацией учебного процесса. 600 детей направлены в детские оздоровительные центры. Учащиеся 5-8 классов размещены в интернатах школ "Дарын", БИЛ, НИШ, старшеклассники (9-11 классы) – в общежитиях колледжей и вузов;

на объектах, имеющих условия для проживания, размещено более 4,5 тыс. детей, ранее находившихся в эвакуационных пунктах. Подготовлен резерв – порядка 8 тыс. мест для детей и их родителей;

для всех обучающихся Актюбинской и Атырауской областей отменено проведение текущего контроля (СОР и СОЧ);

в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, СКО, Павлодарской областях и области Абай решение об отмене текущего контроля (СОР и СОЧ) принимают частично по ситуации;

организован бесплатный проезд детей из пострадавших регионов в детские оздоровительные лагеря;

за счет средств Фонда "Всеобуч" ведется работа по обеспечению детей необходимыми принадлежностями (одежда, обувь, канцелярия);

Обеспечение продуктами питания :

: в 10 регионах, пострадавших от паводков, цены на социально значимые продукты питания находятся на ежедневном контроле. Созданы "горячие линии" для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля. Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн. Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания. По факту завышения цен на СЗПТ в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов.

Социальная защита:

в городах и районах, где объявлен режим ЧС, осуществлено автоматическое назначение адресной социальной помощи 5 тыс. семей без их обращения в госорганы;

на период действия режима ЧС автоматически продлены сроки переосвидетельствования инвалидности для порядка 4 тыс. человек, включая детей. Выплаты пособий по инвалидности осуществляются по ранее установленным группам;

на период действия ЧС заработная плата безработным лицам и трудоустроенным на субсидируемые рабочие места будет выплачиваться центром трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей;

заемщикам по программе молодежного микрокредитования, пострадавшим от паводков, будет предоставлена отсрочка платежей по микрокредитам, а также рассмотрены иные меры государственной поддержки. Все платежи по графикам 2024 года будут распределяться равномерными долями на последующие платежи с 2025 года до конца срока финансирования.

Мобильная связь и Интернет: