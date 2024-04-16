Подтопленными остаются 5 732 жилых дома в Казахстане

О паводковой ситуации в Казахстане на 16:00 сообщили в МЧС. По данным ведомства, отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 225 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 15 125 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В эвакопунктах остаются 6 704 человек, из них 3 052 детей. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 113 867 человек, из них 39 943 детей.

В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.

"Остаются подтопленными 5 732 частных жилых дома, 1 579 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. Откачано свыше 9,7 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 2,4 миллиона мешкотар и 1,2 миллиона тонн инертного материала", - сообщили в МЧС РК.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 33 391 человек и 4 470 единиц техники, 890 водооткачивающих средств, 392 плавательных средств, 18 воздушных судов.

Отработано 1 816 обращений на горячую линию. Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

Из государственного материального резерва дополнительно разбронировано 81 тонна продовольственных товаров и 158 тонн нефтепродуктов в Атыраускую область, постельные принадлежности на 10 тысяч человек в Западно-Казахстанскую область.

В целом в пострадавшие регионы доставлено 3 290 тонн гуманитарной помощи.

В восьми регионах страны действуют 38 ЧС местного масштаба - в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, не оставлять без присмотра детей.