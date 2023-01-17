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О возврате земель членов семьи Назарбаева высказался министр сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал, будут ли проверять сельскохозяйственные земли, принадлежащие родственникам Нурсултана Назарбаева, на эффективность использования, передаёт BaigeNews.kz. Глава ведомства отметил, что простаивающие земли будут забирать у всех, даже у членов семьи первого президента.
"На самом деле, кто бы ни был, это на нас не действует. Проверяем везде. Если будут факты неэффективного использования земли или факты незаконной передачи земли, конечно, мы обязательно проведём расследование и вернём её государству", — сказал Ербол Карашукеев в кулуарах заседания правительства РК.
Напомним, на совместном заседании палат парламента 13 января депутаты в двух чтениях приняли законопроект об утрате Конституционного закона "О статусе первого Президента Республики Казахстан — Елбасы".
Сегодня глава Минсельхозя заявил о дефиците пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств в 15-ти из 17-ти областей Казахстана. Нехватку особенно ощущают животноводы Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Атырауской областей.
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