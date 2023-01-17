Более 5 млн гектаров сельхозземель возвращено государству

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15 из 17 областей Казахстана испытывают дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств. Нехватку особенно ощущают животноводы Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Атырауской областей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

"Очевидно, что при острой нехватке пастбищ у населения, вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте. В связи с чем за прошедший год государству возвращены 5,2 миллиона гектаров неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 миллиона гектаров. Указанные показатели в 10 раз больше чем за аналогичный период 2021 года", — сказал Ербол Карашукеев на заседании правительства РК.

За 2022 год по республике зарегистрированы 1622 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 4,3 миллиона гектаров. В 20221 году было проверено 177 участков общей площадью 210 тысяч гектаров. В результате внесено 1136 предписаний на устранение нарушений земельного законодательства на 2,5 миллиона гектаров, 136 материалов на 201,7 тысячи гектаров находятся на рассмотрении в судах.

"Важнейшим аспектом в данной работе послужило снятие главой государства моратория на проверки в сфере земельных отношений 9 августа 2022 года, а также работы по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель. В настоящее время министерство приступило к исполнению поручения главы государства по принятию мер в отношении дополнительных пяти миллионов гектаров неиспользуемых земель до конца 2023 года. Так, на основе данных космомониторинга по итогам 2022 года министерством сформирован и утверждён в разрезе районов план по возврату пяти миллионов гектаров неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель на 2023 год", — отметил министр.

Наряду с этим разработан и уже запущен геосервис jerkarta.gharysh.kz – интерактивная карта сельхозземель возвращённых в пользу государства.

"Тем самым общедоступная интерактивная карта будет являться ориентиром гражданам для подачи заявления в местные исполнительные органы о предоставлении права на сельхозземли и послужит своевременному вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозземель, а также обеспечению жителей необходимыми участками для занятия сельским хозяйством в целом. Также следует полагать, что внедрение интерактивной карты в значительной мере даст социальный эффект, снизит махинационные процессы с земельными участками и положительно скажется на оценке населения к проводимой работе государственного аппарата по возврату неиспользуемых земель", — сказал Ербол Карашукеев.