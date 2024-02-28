О возможных проблемах в связи с переходом на единый часовой пояс предупредили астанчан

В связи с переходом на единый часовой пояс возможны сбои в работе некоторых сервисов. Об этом предупредили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

В компании уточнили, что сбой может произойти в отображении времени прибытия маршрутов на табло информирования на остановках, отслеживании движения маршрутов в мобильных приложениях, системе оплаты проезда через мобильные приложения или платёжные терминалы.

"Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Общественный транспорт начнёт работу в соответствии с утверждённым расписанием - с 6:00", - сообщили в CTS.

Ранее сообщалось о том, какие сайты будут временно недоступны для казахстанцев.