О возможных проблемах в связи с переходом на единый часовой пояс предупредили астанчан
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
77Фото: Qazcontent
В связи с переходом на единый часовой пояс возможны сбои в работе некоторых сервисов. Об этом предупредили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
В компании уточнили, что сбой может произойти в отображении времени прибытия маршрутов на табло информирования на остановках, отслеживании движения маршрутов в мобильных приложениях, системе оплаты проезда через мобильные приложения или платёжные терминалы.
"Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Общественный транспорт начнёт работу в соответствии с утверждённым расписанием - с 6:00", - сообщили в CTS.
Ранее сообщалось о том, какие сайты будут временно недоступны для казахстанцев.
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