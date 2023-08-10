О постковидном синдроме рассказали в Минздраве

На сегодня это понятие зарегистрировано как отдельное заболевание. Об этом на брифинге в Астане сообщила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Есть такое понятие как постковидный синдром, который в международной классификации болезней уже введен как отдельное заболевание. Сегодня ковид признается уже как мультисистемное заболевание. То есть которое может приводить к осложнениям в работе любых органов. Будь это легкие – фиброзы, вирус пнемониии; сердечная система – учащаются инфаркты, аритмия. И со стороны почек, и со стороны нервной системы могут быть осложнения. Очень много заболеваний связаны с постковидным синдромом", - сказала она.

Есмагамбетова отметила, что у людей с хроническими заболеваниями после перенесенной короновирусной инфекции наблюдаются осложнения или декомпенсация заболеваний.

Чиновница добавила, что после ковида также могут остаться общие симптомы: утомляемость, слабость, головная боль, снижается иммунитет. Поэтому предусмотрены меры реабилитации.

На сегодня, по словам главного санврача, ситуация по короновирусной инфекции в стране стабильная.

"Если сравнивать эти семь месяцев с семи месяцами предыдущего года, заболеваемость снизилась в 36 раз. Если даже сравнивать заболеваемость июньскую и июльскую, то мы видим снижение в полтора раза", - констатировала Есмагамбетова.

Она отметила, что по последним результатам сиквинирования в Казахстане распранен только один штамм короновируса омикрон в разных подвидах. Нового подвида "эрис" пока в нашей стране нет", но это лишь "дело времени", считает вице-министр.

"Если вернуться к истории, мы видим, что различных штаммов короновируса было очень много. Сегодня по всему миру превалирует уже более 20 видов омикрона. Рано или поздно любой штамм или подвид ввозится в страну. Это просто дело времени. Никто не застрахован. На сегодня действительно появился новый вид омикрона "эрис". Он был зарегистрирован впервые в конце марта, и сейчас распространяется по миру, как и все предыдущие подвиды омикрона. На сегодня, по данным ВОЗ, этот подвид омикрона есть в 45 странах", - отметила она.

Есмагамбетова успокоила, что с момента появления "эриса" пока не установлено каких-либо особенностей или отличий его от других подвидов вируса. В большинстве случаев заболевание протекает легко и не требует госпитализации.