О последних словах погибших лесников рассказала министр экологии

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, какими были последние слова лесников по рации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы 8 июня после 21:00, ближе к 22 часам, потеряли с ними связь. Последнее, что мы слушали по рации, – что ветер резко поменял направление и их накрывает дымом. Мы надеялись, что все обойдется. Из-за сильного дыма не было возможности их найти. Вчера их обнаружили погибшими. Я хотела бы выразить искренние соболезнования семьям и близким погибших при исполнении служебного долга", - рассказала министр.