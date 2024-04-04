О попытках самоубийства в СИЗО заявил Бишимбаев

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В совершении преступления подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На судебном процессе Бишимбаев заявил о попытках в СИЗО совершить самоубийство, отвечая на вопросы прокурора, передает BaigeNews.kz.

Прокурор спросил, возникали ли у Бишимбаева мысли после 9 ноября совершить самоубийство?

Ранее свидетель, работающий в ресторане "Бао", сообщил о том, что Бишимбаев после того, как в ресторан вызвали "скорую", ходил с ножом. Бишимбаев со слезами говорил: "Зачем это сделано?", "Что было?", утверждал свидетель.

"У меня были такие попытки в СИЗО, да", - ответил Бишимбаев на вопрос прокурора.

Далее прокурор отметил, что не наблюдал попытки экс-министра убить себя.

"Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, прошу обратить внимание, что с момента задержания Бишимабева на протяжении пяти месяцев, я лично, как процессуальный прокурор, наблюдал за камерой видеонаблюдения, установленной в вашей камере следственного изолятора. И поверьте, за пять месяцев вы ни разу не пытались навести себе телесные повреждения. Для чего было сделано в тот день? Имитация самоубийства перед свидетелем?", - сказал прокурор.

Судья отметила, что в вопросе была дана оценка действиям Бишимбаева. И напомнила, что оценку даст коллегия присяжных заседателей.

Бишимбаев же, комментируя слова прокурора, ответил, что не желал, чтобы его попытки самоубийства увидели сотрудники СИЗО, которые могли бы его остановить.

"Я старался это делать так, чтобы наверняка никто не мог это обнаружить. Поэтому вы не могли это видеть", - сказал Бишимбаев.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).

Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.

Во время суда изучено содержимое телефона Нукеновой и озвучены её заметки. В одной из них она пишет о том, что на почве ссор с Бишимбаевым у неё начались нервые срывы.