О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе

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Студента пятого курса Медицинского университета Астана подозревают в избиении и издевательствах над пожилыми людьми в хосписе и детьми в центре реабилитации, передаёт BaigeNews.kz. На молодого человека заведено уголовное дело по статье "Истязание".

В медицинском университете редакции сообщили, что по студенту состоялось заседание дисциплинарного совета:

"28-го июня в социальных сетях распространился видео-ролик с участием студента 5 курса Ж. Незамедлительно было принято решение о рассмотрении данного вопроса на дисциплинарном совете Университета... Принимая во внимание, что судебные разбирательства не завершены, Правление решило приостановить действие приказа "О выдаче диплома и переводе в интернатуру" в части, относящейся к студенту пятого курса Ж., до принятия окончательного процессуального решения правоохранительными и/или судебными органами Республики Казахстан", - отметили в учебном заведении.

По информации пресс-службы вуза, в медицинском университете подозреваемый учится с 2018 года и за это время дисциплинарных взысканий не имел. Академической задолженности у него нет.

На вопрос о том, обращались ли к руководству учебного заведения родственники студента, в пресс-службе ответили отрицательно.

По информации адвоката родственников пострадавших Мерхата Ахметолдина, в 2021 году студент-медик устроился на работу в ТОО "AMARA Investment" или астанинский хоспис, где он ухаживал за больными пожилыми людьми. Во время работы он предположительно их избивал и издевался, снимая на видео и отправляя друзьям в чат. В 2022 году студент устроился на работу в ТОО "Астана сити групп" инструктором по физкультуре для детей-инвалидов. Здесь, по словам адвоката, он продолжил свои истязания, жертвами стали уже несовершеннолетние.

Задержали студента только после того, как в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение, сказал адвокат. У него изъяли телефон и изучили видео. Дело длится почти год.