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Нуржан Нуржигитов вновь возглавил министерство водных ресурсов и ирригации

Сегодня, 20:06
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 20:06
Сегодня, 20:06
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Фото: gov.kz

Президент Казахстана подписал указ о назначении Нуржана Нуржигитова министром водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. Окончил Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза имени Горького Жуалынского района Жамбылской области.

В 2015-2018 годах - руководитель Управления сельского хозяйства Жамбылской области. После глава Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

С августа 2019-го по апрель 2021-го - аким Байзакского района Жамбылской области. Затем был замакима и акимом Жамбылской области. 

Министерство Нуржигитов впервые возглавил 4 сентября 2023 года.

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