Нуржан Нуржигитов вновь возглавил министерство водных ресурсов и ирригации

Президент Казахстана подписал указ о назначении Нуржана Нуржигитова министром водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. Окончил Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза имени Горького Жуалынского района Жамбылской области.

В 2015-2018 годах - руководитель Управления сельского хозяйства Жамбылской области. После глава Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

С августа 2019-го по апрель 2021-го - аким Байзакского района Жамбылской области. Затем был замакима и акимом Жамбылской области.

Министерство Нуржигитов впервые возглавил 4 сентября 2023 года.