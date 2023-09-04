Нуржан Нуржигитов возглавил министерство водных ресурсов и ирригации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил министром водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 года. Окончил Жамбылский гуманитарный технический университет, специальность "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза им. М. Горького Жуалынского района Жамбылской области.

2015-2018 гг. - руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области;

Февраль 2018 г. – август 2019 г. - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;

Август 2019 г. – апрель 2021 г. - аким Байзакского района Жамбылской области;

С 26 апреля 2021 г. – заместитель акима Жамбылской области;

Последняя занимая должность - аким Жамбылской области (2022 год).