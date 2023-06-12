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nazarbayev.kz Сегодня, 09:22
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Сегодня, 09:22
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Фото: nazarbayev.kz

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования по случаю трагических событий в области Абай

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования по случаю трагических событий в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nazarbayev.kz.

"С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели группы работников лесного хозяйства в результате масштабных пожаров в области Абай. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, благодаря принимаемым мерам это бедствие будет преодолено", - говорится в опубликованном сообщении.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Однако всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. В ходе тушения пожара в резервате "Семей орманы" погибли 14 сотрудников Успенского лесничества. Самому молодому из них 25 лет. Все они были посмертно награждены орденом "Құрмет".

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Сегодня, 09:22
221
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