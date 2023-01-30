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kapital.kz Сегодня, 14:08
312
Сегодня, 14:08
312
Фото: kapital.kz

Нурлан Нуркенов стал первым заместителем акима Астаны

Первым заместителем акима города Астана стал Нурлан Нуркенов, передаёт BaigeNews.kz.

Нурлану Нуркенову 46 лет. Карьеру начинал в 1995 году обычным менеджером. В разные годы работал специалистом в аппарате акима столицы, заведующим отдела управделами президента, руководителем в "Мөлдір су", акимом Бурабайского района, замакимом Акмолинской области и госинчпектором администрации президента. Имеет медали "Астананың 10 жылдығы", "Ерен еңбегі үшін".

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#Нурлан Нуркенов #заместитель акима #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
312
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