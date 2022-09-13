Нур-Султан украсили флагами в честь визита Папы Римского Франциска

Фото: BaigeNews.kz

В Нур-Султане готовятся к визиту Папы Римского Франциска, который примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В честь приезда главы католической церкви на улицах столицы разместили ватиканские флаги, передает BaigeNews.kz.



14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – первое крупное международное мероприятие, которое Казахстан проводит с момента начала пандемии. На этот раз основную тему съезда определили как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

В рамках съезда столицу Казахстана посетит Папа Римский Францск, в честь его прибытия город украсили флагами Ватикана. 14 сентября в он проведёт мессу для астанчан и паломников со всего мира. Посетить мессу сможет любой желающий, пройдя регистрацию на сайте kassir.kz.

В рамках оформления города к VII Съезду лидеров и традиционных религий были размещены тематические видеоролики на 91 рекламных конструкциях:

- 12 LED-экранах;

- 20 светодиодных LED-дисплеев;

- 45 светодиодных LED-дисплеев;

- 11 дисплей-экранов внутри Международного аэропорта им. Н.Назарбаева;

- медиа-фасад здания КТЖ;

- светодиодный LED экран внутри вокзала "Нурлы жол";

- светодиодный медиа-фасад здание филармонии акимата г. Нур-Султан.

Кроме того, на главных улицах, проспектах и магистралях города установлены консольные флаги на опорах освещения, стилизованные под государственный флаг.

Регистрация на посещение святой мессы Папы Франциска открылась 1 сентября. Для получения билета необходимо выбрать сектор (доступны только стоячие места), ввести адрес электронной почты, ИИН и ФИО человека. Пропуск предоставляется бесплатно.