Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане: Какие гости приедут и что ожидается?

Фото: khabar.kz

Стала известна программа заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Какие гости посетят столицу Казахстана и что ждёт участников мероприятия, читайте в материале BaigeNews.kz.

14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – первое крупное международное мероприятие, которое Казахстан проводит с момента начала пандемии. В этот раз основную тему съезда определили как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

Какие гости приедут в Казахстан?

Участие в работе VII Съезда примут свыше 100 делегаций из 50 стран мира.

"Отличительной особенностью VII Съезда является беспрецедентно высокий уровень его участников. Это демонстрирует востребованность и актуальность казахстанской площадки, а также признание со стороны международного сообщества действенности инициатив Казахстана по продвижению политики мира и диалога", - пишут организаторы съезда.

Главным гостем съезда станет Папа Римский Франциск. Более того, 14 сентября он проведёт мессу. Несмотря на то, что молебен состоится для десятков тысяч верующих католиков и паломников, которые прибудут в столицу Казахстана, посетить мессу сможет любой желающий, пройдя регистрацию на сайте kassir.kz

Как попасть на мессу Папы Римского в Нур-Султане 14 сентября

266-й Папа Римский избран 13 марта 2013 года. До избрания - Бергольо Хорхе Марио, родился в семье итальянцев в 1936 году в Аргентине. Получив образование химика-технолога, решил принять священный сан и поступил в семинарию в городе Вилья-Девото. Учился также в Чили и Буэнос-Айресе. Выступая на площади Святого Петра, понтифик отметил, что отправляется в Казахстан в "паломничества мира".



Фото с сайта elcontacto.ru



"Это будет возможность встретиться с большим количеством религиозных представителей и вести диалог, как подобает братьям, движимым общим стремлением к миру. Миру, которого жаждет наш мир", - сказал понтифик.

Предыдущий визит в Казахстан главы римско-католической церкви, а именно Папы Римского Иоанна Павла II, состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года. Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим своё участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий, которые традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.

В числе гостей также Шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб, Верховный имам Аль-Азхар.





Фото с сайта medium.com

Шейх Аль-Азхара, Верховный имам - высший титул исламских лидеров. С 1679 по 2022 год верховным имамом Аль-Азхара стали 50 религиозных деятелей. Первыми были Мухаммад аль-Хараши, Ибрагим аль-Бармави, Мухаммад аль-Нашарти, а с 1980-х годов этот титул носили Мухаммад Абдирахман Бисар, Джад аль-Хак, Мухаммад Саид Тантави и Ахмед ат-Тайеб. Об этом в своём аккаунте в Facebook написала официальный представитель съезда Назым Жангазинова. "Шейх Ахмед ат-Тайеб считается потомком Пророка. Религиозный деятель является потомком Хасана, сына Фатимы и Хазрат Али, зятя Посланника Аллаха. С 2010 года он является Верховным имамом Аль-Азхара - исторически одного из ключевых образовательных, научных, духовных центров исламского мира. В первую очередь это одна из наиболее важных мечетей Египта и одна из наиболее знаменитых в мусульманском мире. В эту систему также входит один из старейших и наиболее престижных мусульманских духовных университетов. Верховный имам Аль-Азхара Ахмед ат-Тайеб - в прошлом сам возглавлял университет, а также был Великим муфтием Египта", - отметила Назым Жангазинова.

Сегодня аль-Азхар является своеобразным брендом Египта, который упоминается в конституции страны. Он является самым большим ВУЗом на всем арабском востоке. Ежегодно в нём обучаются студенты более чем из ста стран мира. Многие выпускники аль-Азхара стали широко известны как в Египте, так и за его пределами.

Ицхак Иосиф, Главный Сефардский раввин Израиля, также посетит съезд. Это сын Овадии Йосефа, бывшего главного раввина сефардов Израиля. Является автором известной серии книг Галахи "Ялкут йосеф". Галаха основана на еврейской Библии, раввинском иудаизме, Талмуде. Она направляет ритуальную жизнь или верования тех, кто ей следует. Содержит в себе многие аспекты их повседневной жизни.

Фото с сайта fr.timesofisrael.com

Несколько лет назад он высказывался против смертной казни.

"Только Синедрион может вынести смертный приговор. Хотите кого-то приговорить к смерти? Только силами небесными. Мы не Синедрион", - отмечал главный сефардский раввин.

Председатель Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу уже не в первый раз посетит Казахстан в качестве гостя съезда. Ранее он уже отмечал, что в изменившемся мире роль религии только возрастает, потребность в ней испытывает все больше людей. Но религия должна служить не только утешением, а руководством к действию.

Фото с сайта 24.kz

"Для создания гармонии важно понять культуру других народов, жить с ними в мире и наслаждаться счастливой жизнью. Сегодня речь идёт не только о решении проблем отдельных народов, а о создании сообщества единой судьбы человечест­ва. Поэтому дальновидные политические и религиозные лидеры должны сотрудничать, решать споры, а не замалчивать проблемы, только так можно будет обеспечить людям счастье", - говорил Ли Гуанфу в 2018 году.

Даосизм - одна из древнейших исконно китайских религий. Предположительно он был основан в начале VI века до нашей эры древнекитайским философом Лао-Цзы. Даосизм – это религия, в основе которой лежит учение о "дао" - пути достижения гармонии. Дао – это начало всего и основным его правилом является следование своей судьбе ("потоку жизни") без сопротивления, а иногда и просто плывя по течению. Главным постулатом даосизма является принцип равновесия и взаимосвязи мужского начала "ян" и женского начала "инь".

Ещё одной участницей стала Джо Бейли Уэллс, Специальный представитель англиканской церкви на съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга.

"Возможно, особенно после пандемии существует большая потребность, чтобы мы обменялись мнениями. (...) Я стараюсь продвигать возможности женщин. В большинстве наших религиозных традиций женщины являются непрофессиональными лидерами. Я думаю, что очень важно дать возможность женщинам признать их вклад и расширить возможность в вопросах руководства", - говорила она в 2021 году.

Фото с сайта www.episcopalnewsservice.org

Также Джо Бейли Уэллс считает важным вопрос серьёзности религиозных преследований в различных частях мира.

"Одним из больших вопросов является решение проблемы изменения климата. Это политический вопрос, а также вопрос касательно веры. Мы должны выбрать преимущество для наших детей - это путь в сад или в пустыню. Если мы хотим выразить надежду для нашего мира, то мы должны решить проблемы - личного характера и политического", - считает епископ.

Также среди гостей, кто лично посетит съезд, ожидаются:

Митрополит Волоколамский Антоний, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Феофил III, Всесвятейший и Блаженнейший Патриарх святого града Иерусалима, всей Палестины, Аравии, Сирии, обонпол (двух берегов) Иордана, Святого Сиона и Каны Галилейской.

Мигель Анхель Моратинос, Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель Альянса Цивилизаций ООН.

Абделатиф бен Абдулазиз бен Абдрахман Аль аш-Шейх, официальный представитель Хранителя Двух Святынь Короля Саудовской Аравии, Министр по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии.

Давид Лау, Главный Ашкеназский раввин Израиля.

Абдрахманов Кайрат, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде, Председатель Управления Мусульман Кавказа.

Дуарте Пашеку, Председатель Межпарламентского союза.

Кибла Айаз, Председатель Совета исламской идеологии Исламской Республики Пакистан.

Шейх Равиль Гайнутдин, Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России.

Мохаммад Мехди Иманипур, Президент Организации по культуре и исламским связям при Президенте Исламской Республики Иран.

Джайотиндра Мукундрай Даве, Директор Центра "Акшардам" по прикладным исследованиям в сфере общественной гармонии.

Салим бин Мухаммед аль-Малик, Генеральный директор Исламской организации по образованию, науке и культуре.

Масанори Фуджие, Исполнительный директор Ассоциации синтоистских храмов "Джинджя Хонче".

Азза Карам, Генеральный секретарь Всемирной межрелигиозной организации "Религии за мир".

Улиссес Соарес, Старейшина Кворума двенадцати Апостолов "Церкви Иисуса Христа Святых последних дней".

Хейфа Абу Газаль, Заместитель Генерального Секретаря Лиги арабских государств по социальным вопросам.

Хироцугу Терасаки, Вице-президент буддистского общества Сока Гаккай, Исполнительный директор Сока Гаккай Интернешнл.

Ахмед бен Мухаммед аль-Жаруан, Председатель Глобального совета за толерантность и мир.

Мухаммед Абдель Салам, Генеральный Секретарь Мусульманского совета старейшин.

Дэвид Рутштейн, Генеральный секретарь Всемирного Центра Бахаи.

Халед Акаше, Глава Бюро по вопросам ислама Папского Совета по межрелигиозному диалогу, монсеньор.

Масум Ясинзай, Ректор Международного Исламского университета Пакистана.

Халед бен Халифа аль-Халифа, Председатель Попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования Короля Хамада.

Урмас Виилман, Вице-Президент Всемирной Лютеранской Федерации.

Ахмад Моблаги, Член Совета экспертов ИРИ, аятолла.

Локеш Муни, Президент-основатель центра "Ахимса Вишва Бхарти".

Тхить Дык Тхиен, Заместитель председателя, Генеральный Секретарь Совета правления Вьетнамской буддийской сангхи.

Марк Шнайер, Президент НПО "Фонд этнического взаимопонимания", раввин.

Замир кажы Ракиев, Верховный муфтий, Председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Сонг Чжин, Член комитета по международным связям Корейского буддийского ордена "Чогие", Руководитель храма Сонгванса в городе Намянгчжу.

Юрий Новгородов, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Республике Казахстан.

Рени Хаттар, Директор Королевского института по межрелигиозным исследованиям.

Малькольм И. Хонлайн, Исполнительный вице-председатель Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций.

Динара Нукетаева, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Уэйд Кьюсак, Президент НПО LYN Community.

Аарон Френкель, Вице-президент Евразийского конгресса евреев.

Абдулрахман Абдулла Альзайд, Заместитель Генерального Секретаря Всемирной Исламской Лиги.

Бахром Абдухалимов, Вице-президент Академии наук Республики Узбекистан

Мухаммед Мухтар Джума, Министр вакуфов Арабской Республики Египет.

Имам Мохамад Башар Арафат, Президент и основатель Фонда обмена и сотрудничества цивилизаций.

Ходжатул-ислам вәл-муслемин Хамид Хәуали Шәһриари, Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов.

Имам Яхья Серджио Яхе Паллавичини, Президент Исламского религиозного сообщества COREIS.

Марк Барри Левин, Исполнительный вице-председатель, Главный исполнительный директор НПО "Национальная комиссия в поддержку еврейских общин Евразии".

Муфтий Саидмукаррам Абдукодирзода, Председатель Совета Улемов Республики Таджикистан.

Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО (2009-2017), политический и общественный деятель Республики Болгария.

Мохаммед Эльсаноуси, Директор Секретариата сети религиозных и традиционных миротворцев (NRTR).

Наурызбай кажы Таганулы, Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий.

Махмуд Эрол Килич, Руководитель Центра изучения истории ислама, искусства и культуры (IRCICA) при Организации исламского сотрудничества.

Ляззат Сулеймен, Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Афра Мухаммед аль-Саабри, Генеральный директор Офиса Министерства толерантности и сосуществования Объединенных арабских эмиратов.

Нуржан Стамбакиев, теолог "Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Акниет".

Исис Мария Боргес де Ресенде, Президент UniãoPlanetária.

Динара Садуакасова, Посол доброй воли UNICEF.

Жулдызай Искакова, член "Клуба молодых экспертов" при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Организаторы съезда отмечают, что в составе спикеров ещё возможны корректировки.

Какой будет программа съезда?

12 сентября официально обнародовали полную программу мероприятия. Формат предполагает разноформатные встречи религиозных лидеров, пленарные заседания на торжественном открытии и закрытии съезда; четыре секционных заседания; двусторонние встречи Президента РК, Руководителя Секретариата съезда с главами делегаций и авторитетными участниками.

13 сентября пройдет XX заседание Секретариата Съезда под председательством Спикера Сената Парламента Республики Казахстан, Руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. Заседание состоится в 10.00 во Дворце Мира и Согласия.

14 сентября во Дворце Независимости в 10.00 состоится официальное открытие съезда, которое начнется с минуты молчания для молитвы. С приветственной речью выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также запланированы приветственные выступления глав делегаций из разных стран.

Открывающим съезд будет пленарное заседание на тему "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период". В ходе пленарного заседания планируется награждение номинантов "Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог", вручение почетных медалей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Пленарное заседание завершится около 17.00 – именно в это время запланировано проведение Святой мессы Папы Римского. В общей сложности в молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.

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Съезд продолжится 15 сентября церемонией посадки деревьев в парке Мира и Согласия. Будут посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев – согласно количеству глав делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Концептуальный парк Мира и Согласия, который планируется построить в будущем году, будет символизировать сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Природно-рекреационный парк будет расположен вдоль русла реки Есиль", - отмечают организаторы.

После завершения церемонии, с 10.00 по 15.00, состоятся четыре секционных заседания VII Съезда.

Секция №1 "Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире".

Секция №2: "Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия".

Секция №3: "Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму".

Секция №4: "Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины".

По завершении секционных заседаний, в 15.00, состоится церемония закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В рамках этой церемонии ожидаются выступления глав делегаций и подведение общих итогов.

По итогам Съезда состоится принятие Итоговой Декларации – ключевого документа по результатам работы VII Съезда. Содержание Декларации отразит видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что Декларация будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.