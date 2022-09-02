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Как попасть на мессу Папы Римского в Нур-Султане 14 сентября
14 сентября в Нур-Султане Папа Римский Франциск проведёт месссу. Несмотря на то, что молебен состоится для десятков тысяч верующих католиков и паломников, которые прибудут в столицу Казахстана, посетить мессу сможет любой желающий, пройдя регистрацию на сайте kassir.kz, передаёт BaigeNews.kz.
Регистрация на посещение святтой мессы Папы Франциска открылась первого сентября. Для получения билета необходимо выбрать сектор (доступны только стоячие места), ввести адрес электронной почты, ИИН и ФИО человека.
Пропуск предоставляется бесплатно. Организаторы просят учесть, перепродажа и передача билетов третьим лицам запрещена.
Максимальное количество билетов на один ИИН - один билет. При повторной попытке регистрации следует блокировка.
Сама месса пройдёт на территории ЭКСПО-парка по адресу: проспект Мангилик Ел, 53/1 с 16:45 до 18:45. Начало программы в 15:00.
При предъявлении билета необходимо предоставить документ, подтверждающий личность.
Глава Римско-Католической церкви проведёт мессу в рамках VII съезда лидеров мировых и традиционных религий, в которой он примет участие.
Напомним, что предыдущий визит в Казахстан главы РКЦ, а именно Папы Римского Иоанна Павла II, состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года. Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим своё участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий, которые традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.
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