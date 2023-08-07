Новый стадион планируют построить в Актау

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов провёл встречу с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ. В ходе встречи объявили о строительстве футбольных полей в двух аулах региона.

Адлет Барменкулов обозначил основные программы, реализация которых осуществляется в области.

"Согласно поручению главы государства развитие массового футбола в регионах является приоритетной задачей для федерации. Наша совместная с УЕФА программа реновации футбольных полей направлена на улучшение инфраструктуры в регионах. Мы стремимся сделать футбол более доступным через новые и восстановленные площадки. Совместно с руководством региона планируем проводить большую работу для качественной реализации программы. Мы также запланировали строительство футбольных полей в двух селах Мангистауской области. В рамках программы "Футбол в аулах" у сельской молодёжи появится возможность развивать свои футбольные навыки", – отметил президент КФФ.

Ещё одним важным направлением в развитии футбола в регионе станет повышение качества управления клубами.

"Рад сообщить, что "Каспий" станет первым из шести клубов, участвующих в программе КФФ по повышению уровня компетенции футбольных менеджеров. Эта программа призвана повысить уровень профессионализма в управлении клубами", – добавил Адлет Барменкулов.

Нурлан Ногаев подчеркнул важность пропаганды здорового образ жизни.

"Забота о здоровье населения является нашей ключевой задачей, поэтому важно активно пропагандировать массовый спорт и развивать соответствующую инфраструктуру. Акиматом области проводится системная работа по увеличению спортивных объектов и модернизации существующих, выделены средства на замену покрытия на стадионе "Жас Қанат", а также разрабатывается проект по строительству стадиона рядом со спортивным комплексом футбольного клуба "Каспий" в 4 микрорайоне. Все это позволит молодёжи и болельщикам повысить свой спортивный потенциал. Это тоже немаловажный вопрос, которому стоит уделять пристальное внимание", – сказал Ногаев.

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