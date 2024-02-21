Новый способ оплаты проезда появился в автобусах Астаны

В общественном транспорте Астаны появилась возможность оплатить проезд по бортовому номеру автобуса и удалённо, передаёт BaigeNews.kz.

В компании CTS пояснили, что для этого потребуется мобильное приложение Avtobys.

Пассажиру необходимо выбрать в приложении раздел "Оплата по бортовому номеру", затем ввести номер, указанный на наклейках с QR-кодом или валидаторе, выбрать и подтвердить способ оплаты.

Сумма будет сниматься с баланса приложения или банковской карты.

Новшество удобно тем, что оплату можно производить на расстоянии от валидатора.

"Есть возможность удалённой оплаты близкими. Для этого достаточно сказать номер кода транспорта. Близкие смогут оплатить и отправить вам электронный билет по мессенджеру", - пояснили в CTS.

Таким образом, оплатить проезд в общественном транспорте Астаны можно транспортной картой, сканированием QR-кода, каналом Bluetooth и вводом бортового номера автобуса в мобильном приложении Avtobys, картой банков второго уровня.