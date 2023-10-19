Новые инженерные сети в микрорайоне Кемел обеспечат надёжным электроснабжением более 20 тысяч алматинцев

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с населением Жетысуского района проверил степень готовности инженерных коммуникаций, реконструкция которых должна быть завершена в декабре, передаёт BaigeNews.kz.

Обеспечение жителей стабильным электроснабжением является важным направлением работы акимата. Модернизация городских сетей ведется в микрорайоне Кемел подрядной организацией ТОО "EC Energy Qazaqstan" с апреля 2022 года.

Главе города доложили о решении проблемы, с которой на встрече с населением 7 сентября обращались жители улиц Алкисса, Октябрьская, Перекр`стная, Аксуат. Дома на этих территориях не вошли в проект по подведению сетей электроснабжения. По поручению акима Алматы 110 абонентов, проживающих на указанных улицах, будут подключены к коммуникациям.

В рамках реконструкции инженерных сетей в микрорайоне Кемел установлено свыше 1200 железобетонных опор, 10 из 14 трансформаторных подстанций, протянуто более 30 километров воздушных и около восьми километров кабельных линий, доложил главе города руководитель Управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев. Работы планируют полностью завершить в декабре 2023 года.

Реконструкция инженерных сетей позволит обеспечить более 20 тысяч жителей микрорайона Кемел электроснабжением общей мощностью 12 706,5 кВт.

Ерболат Досаев поручил руководству профильного управления держать вопрос строительства коммуникаций на контроле и обеспечить ввод инженерной инфраструктуры в эксплуатацию согласно установленным срокам. Завершение реконструкции инженерных сетей – это окончательное решение проблемы для жителей микрорайона.

В ходе рабочего объезда аким Алматы также посетил Дом культуры и библиотеку. Жители поблагодарили главу города за планомерное развитие микрорайона и отметили, что новый ДК стал точкой притяжения для молодёжи. Ерболат Досаев сообщил, что в планах строительство парка в пешей доступности до Дома культуры.

Также глава города встретился с жителями микрорайона Кемел и ответил на вопросы о строительстве новой школы, ремонте дорожного покрытия. Ерболат Досаев отметил, что работы по строительству школы №80 завершаются, учебный процесс может быть запущен после новогодних праздников. Восстановление дорожного покрытия будет осуществлено по гарантии подрядной компанией “Сункар”.

Дополнительно глава города сообщил жителям микрорайона о строительстве распределительных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 68,9 километра и рассказал о ходе работ по благоустройству парковой зоны вдоль реки Есентай от улицы Гамарника до улицы Северное кольцо.