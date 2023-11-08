Новые инвестиционные монеты выпустил Нацбанк Казахстана
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Нацбанк Казахстана выпустил в обращение инвестиционные монеты KÓKBÓRI из серии "Тотемы кочевников", передаёт BaigeNews.kz.
Новые монеты – результат ребрендинга инвестиционных монет ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS.
"В дизайне KÓKBÓRI использована стилистика серии монет "Культовые животные – тотемы кочевников". Эксклюзивный дизайн делает инвестиционные монеты KÓKBÓRI интересными не только с точки зрения инвестирования, но и для коллекционирования и подарка", - отметили в Нацбанке.
Впервые инвестиционные монеты выпускаются в двух вариантах изготовления:
- из золота качеством proof, номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.
- из золота качеством uncirculated, номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.
- из серебра качеством uncirculated, номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.
"Основная цель выпуска инвестиционных монет – предоставление населению альтернативного инструмента сбережений и/или инвестиций в драгоценные металлы. Особенности инвестиционных монет: получение инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе; отсутствие налога на добавленную стоимость во время покупки монет (за исключением сувенирной упаковки); содержание драгоценного металла составляет 99,99 процента (проба 999,9)", - отметили в Нацбанке.
Инвестиционные монеты всех номиналов обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.