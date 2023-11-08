Новые инвестиционные монеты выпустил Нацбанк Казахстана

"Основная цель выпуска инвестиционных монет – предоставление населению альтернативного инструмента сбережений и/или инвестиций в драгоценные металлы. Особенности инвестиционных монет: получение инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе; отсутствие налога на добавленную стоимость во время покупки монет (за исключением сувенирной упаковки); содержание драгоценного металла составляет 99,99 процента (проба 999,9)", - отметили в Нацбанке. Инвестиционные монеты всех номиналов обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Золотые и серебряные монеты proof качества изготовлены с применением защитных элементов, таких как интерференционное радужное покрытие и скрытое изображение (логотипы НБК и КМД). Также, в отличие от монет качеством uncirculated, данные монеты будут выпускаться в индивидуальных деревянных футлярах, черного (для золотых монет) и белого (для серебряных монет) цветов.