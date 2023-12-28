Новогодний экспресс запустили из Астаны в Бурабай

В преддверии нового года из Астаны в Курорт Боровое отправился первый рейс брендированного новогоднего электропоезда №7507/7508, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Необычный состав украшен как снаружи, так и изнутри, и создает атмосферу праздника для пассажиров. Празднично оформленный состав будет курсировать до завершения новогодних каникул.

"Уже второй год перед новым годом мы совместно с КТЖ запускаем брендированные туристские поезда, которые получают широкий отклик у населения. Такие поезда не только создают праздничную атмосферу, но и привлекают туристов", - сказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Как отметили в Минтуризма, новогодним электропоездом в прошлом году перевезено более 16 тысяч пассажиров.

"Курсировать праздничный состав будет пять раз в неделю начиная с 28 декабря. Из столицы в курорт Бурабай отправление поезда в 06:12 ч. от вокзала Нурлы жол. Кроме того, для удобства жителей и гостей столицы предусмотрена посадка на поезд и с вокзала Астана-1. Туда экспресс прибывает в 06:37 ч. утра и 07:00 ч. отправляется. В рамках запуска туристского поезда ТОО "Бурабай даму" УДП РК сформировал короткий тур специально под расписание сказочного рейса", - сообщили в ведомстве.

В продолжение новогодней тематики, например, до обратного рейса предлагается посетить резиденцию Санты и провести удивительный день в BurabayLand. Здесь можно покататься на оленьих, собачьих упряжках, лошадях, на квадроциклах, снегоходах и снежных каруселях.