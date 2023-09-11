"Никогда в жизни не было так страшно" - марокканцы о разрушительном землетрясении

Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек, в стране объявлен трехдневный национальный траур. Стихийное бедствие стало самым разрушительным за последние 120 лет. В больницах остаются больше тысячи раненых, большинство из них в критическом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Жители деревни Дуар прощаются с погибшими. Вчера весь день они помогали спасателям разбирать завалы. В одном из разрушенных домов погибла вся семья — шесть человек.

"Мы ужинали, и вдруг земля содрогнулась. Никогда в жизни мне не было так страшно. Мы едва успели выскочить на улицу, но многим не повезло", — рассказала местная жительница Рокайя Халили.

Выжившие рассказали, что толчки продолжались около 20 секунд, затем последовали еще сотни афтершоков.

Мощное землетрясение произошло на юге Марокко. По данным телеканала Al Arabiya, эпицентр землетрясения находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 839 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 км.

Число погибших при землетрясении превысило две тысячи. Также сообщается о более двух тысяч пострадавших, 1404 из которых получили серьёзные травмы и находятся в критическом состоянии. Множество людей остаются под завалами.

По данным МИД Казахстана, среди погибших и пострадавших от землетрясения казахстанцев нет.

В результате землетрясения обрушились средневековые здания, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие разрушенные населённые пункты расположены в труднодоступной местности. Это усложняет работу спасателей. В поисковой операции по приказу короля Мухаммед VI принимают участие военные. Нанесён ущерб не только жилым домам и объектам инфраструктуры.