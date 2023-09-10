Число погибших в Марокко превысило две тысячи человек. Под завалами остаются люди
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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко перевалило за две тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Hespress.
По данным МВД страны, количество погибших увеличилось до 2012. Также сообщается о 2059 пострадавших, 1404 из которых получили серьёзные травмы и находятся в критическом состоянии. Множество людей остаются под завалами.
Марокканские СМИ сообщают о массовой мобилизации медицинских учреждений и призывах к сдаче крови для оказания помощи жертвам землетрясения. Силы армии вместе с отрядами спасателей работают на завалах, откуда все еще раздаются крики о помощи. Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о том, что в результате землетрясения в Марокко пострадало более 300 000 человек в 9 провинциях страны.
"Впервые за 100 лет центр зафиксировал сильное землетрясение такого типа в Марокко", — заявил руководитель отдела Национального института геофизики в Марокко Насер Джабур.
Напомним, мощное землетрясение произошло поздно вечером в пятницу в районе Высоких Атласских гор Марокко. По данным властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах. Магнитуда землетрясения достигла 7 баллов по шкале Рихтера, а его эпицентр находился в провинции Аль-Хауз, на глубине 18,5 км. Ранее сообщалось о том, что число жертв землетрясения перевалило за тысячу.
В Старом городе Марракеша, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, обрушились некоторые здания, а также части древней городской стены, которая внесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Местное телевидение показало кадры обрушения минарета древней мечети и град обломков, летящий по разбитым автомобилям.
Королевский двор Марокко объявил трехдневный национальный траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Марокко.
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