Казахстанцы в списках погибших в Марокко не значатся — МИД РК

По данным Министерства иностранных дел РК, граждан Казахстана среди погибших и пострадавших от разрушительного землетрясения в Марокко нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Среди погибших и пострадавших от землетрясения в Марокко казахстанцев нет", — сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, мощное землетрясение произошло поздно вечером в пятницу в районе Высоких Атласских гор Марокко. Магнитуда землетрясения составила 6.9, а по некоторым данным 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в провинции Аль-Хауз, на глубине 18,5 км.

Число жерв, по данным МВД страны, достигло 2012 человек. Также сообщается о 2059 пострадавших, 1404 из которых получили серьёзные травмы и находятся в критическом состоянии. Множество людей до сих пор остаются под завалами.

В Старом городе Марракеша, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, обрушились некоторые здания, а также части древней городской стены, которая внесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Местное телевидение показало кадры обрушения минарета древней мечети и град обломков, летящий по разбитым автомобилям.

Королевский двор Марокко объявил трехдневный национальный траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Марокко.