Никаких сокращений штата - о возможном увольнении спасателей высказались в Караганде

В соцсетях и СМИ распространяют информацию о том, что штат горноспасателей намерены сократить в Караганде. Руководство профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы опровергло все сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

"Никаких сокращений штата горноспасателей в РЦШ ПВАСС не производилось. Все распространённые данные о сокращениях не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе организации.

В службе уточнили, что на шахте Костенко в завершаются аварийно-спасательные работы.