Никаких сокращений штата - о возможном увольнении спасателей высказались в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В соцсетях и СМИ распространяют информацию о том, что штат горноспасателей намерены сократить в Караганде. Руководство профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы опровергло все сообщения, передаёт BaigeNews.kz.
"Никаких сокращений штата горноспасателей в РЦШ ПВАСС не производилось. Все распространённые данные о сокращениях не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе организации.
В службе уточнили, что на шахте Костенко в завершаются аварийно-спасательные работы.
"С двух часов дня Шахтинский отряд Карагандинского филиала снят с казарменного положения. Работы на шахте продолжаются силами одного отряда, при этом осуществляется привлечение одного отделения для контроля газовой обстановки на объекте. Мы призываем СМИ к ответственному подходу в распространении информации и подчеркиваем нашу открытость и готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - заключили в организации.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область