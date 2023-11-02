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Никаких сокращений штата - о возможном увольнении спасателей высказались в Караганде

Вчера, 22:03
АВТОР
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facebook.com/RCHPVASS Вчера, 22:03
Вчера, 22:03
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Фото: facebook.com/RCHPVASS

В соцсетях и СМИ распространяют информацию о том, что штат горноспасателей намерены сократить в Караганде. Руководство профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы опровергло все сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

"Никаких сокращений штата горноспасателей в РЦШ ПВАСС не производилось. Все распространённые данные о сокращениях не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе организации.

В службе уточнили, что на шахте Костенко в завершаются аварийно-спасательные работы.

"С двух часов дня Шахтинский отряд Карагандинского филиала снят с казарменного положения. Работы на шахте продолжаются силами одного отряда, при этом осуществляется привлечение одного отделения для контроля газовой обстановки на объекте. Мы призываем СМИ к ответственному подходу в распространении информации и подчеркиваем нашу открытость и готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - заключили в организации.

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