"Введение войск ОДКБ не ограничивает суверенитет Казахстана" - эксперт

Фото: ОДКБ

Введение войск ОДКБ не ограничивает суверенитет Казахстана, а также способствует стабилизации ситуации. Такое мнение выразил эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Прецедентов таких еще нет. Мандат ОДКБ прежде всего связан с защитой от внешней агрессии, но здесь речь идет, как президент говорил, о ситуации в международном контексте, так как действуют международные террористические группы. Поэтому в условиях чрезвычайной ситуации (режим ЧП - прим. ред.), которая сложилась в нашей стране, президент обладает соответствующим мандатом обратиться к союзникам по ОДКБ. Во-первых, это добровольная помощь со стороны наших союзников ОДКБ. Во-вторых, это не связано с ограничением суверенитета РК. То есть это специальная силовая операция, в которой они оказывают помощь Казахстану", - сказал заместитель директор КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Для стабилизации ситуации после подавления беспорядков в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.



