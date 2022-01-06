Сакен Исабеков возглавил Службу государственной охраны РК

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Сакена Исабекова назначили начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства его освободили от ранее занимаемой должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

Сакена Исабекова назначили начальником Службы государственной охраны РК.

Ранее Президент РК заявил, что в Алматы толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины.

В ряде регионов Казахстана во время беспорядков погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

В настоящее время казахстанцев призывают не поддаваться на провокации. В настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия.

Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности.







