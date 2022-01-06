В МВД сообщили о погибших при беспорядках в Казахстане

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"В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами. Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан. Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре. Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения. От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения – правоохранителей, медиков, а также простых жителей, в том числе пожилых людей", - сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве призвали казахстанцев не поддаваться на провокации. В настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия. Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности.Ранее Президент РК заявил, что в Алматы толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины.
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