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В МВД сообщили о погибших при беспорядках в Казахстане | BaigeNews.kz 6 января, 00:47
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Фото: inform.kz

В МВД сообщили о погибших при беспорядках в Казахстане

В ряде регионов Казахстана во время беспорядков погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, передает корреспондент BaigeNews.kz. Еще 317 человек получили ранения, сообщает МВД.
"В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами. Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан. Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре. Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения. От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения – правоохранителей, медиков, а также простых жителей, в том числе пожилых людей", - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве призвали казахстанцев не поддаваться на провокации. В настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия. Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности.

Ранее Президент РК заявил, что в Алматы толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины.

#погромы #беспорядки
6 января, 00:47
722
Журналист

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