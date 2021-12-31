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Общественная приемная Минтруда будет работать в дистанционном режиме до апреля 2022 года | BaigeNews.kz 31 декабря, 10:01
2729
Фото: arnapress.kz

Общественная приемная Минтруда будет работать в дистанционном режиме до апреля 2022 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о графике работы общественной приемной. Она до апреля 2022 года будет действовать в дистанционном режиме, передает BaigeNews.kz.

Такой шаг ведомства продиктован "целями защиты жизни и здоровья граждан от коронавируса".

Все обращения будут принимать в электронном виде через официальный интернет-ресурс и официальные аккаунты Минтруда в социальных сетях, портал электронного правительства egov.kz, виртуальную приемную Президента РК и Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан "Е-Өтініш" (suraqtar.kz).

Также можно обратиться за помощью по телефонам 8 (7172) 74 36 03, 74 36 79.


#Минтруда #население
31 декабря, 10:01
2729
Журналист

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