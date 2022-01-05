МВД опровергло информацию о полицейском, "вставшем на сторону народа"

Фото: baigenews.kz

В МВД Казахстана прокомментировали информацию о полицейском, который якобы встал на сторону участников протестов в Актобе, передает Stopfake.kz.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Актобе "первый полицейский встал на сторону народа".

В МВД Казахстана эту информацию опровергли.

"Сотрудники органов внутренних дел прежде всего обеспечивают безопасность граждан и охрану общественного порядка. Сообщение, распространяемое на данной странице в социальной сети, не соответствует действительности и является фейком", — ответили в Министерстве внутренних дел.

В МВД также напомнили, что за распространение ложной информации законодательством страны предусмотрена ответственность.



Напомним, в первые дни нового года в Мангистау начались митинги. Протесты были вызваны двукратным подорожания сжиженного нефтяного газа.

С 1 января 2022 года цена на "голубое" топливо резко выросла в регионе − до 120 тенге. Жанаозенцы потребовали снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.

Протесты охватили ряд городов Казахстана. В Мангистау и Алматы из-за создавшейся ситуации ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.

В Таразе в результате беспорядков более 10 полицейских машин опрокинули и сожгли, серьезно повредили здание акимата Жамбылской области, а также филиал одного из банков в центре Тараза.



По информации МВД, в результате беспорядков в ряде регионов Казахстана задержаны более 200 человек.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб.

Вслед за протестующими в Жезказгане работники компании "Казахмыс" выступили с требованием повысить зарплаты на 100 процентов, а также сменить руководство предприятия.

Правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".



5 января Глава государства принял отставку правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан возложены на Алихана Смаилова.







