Работники "Казахмыса" требуют повышения зарплат

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В Жезказгане работники компании "Казахмыс" требуют повысить зарплаты на 100 процентов, а также сменить руководство предприятия, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Сообщается, что митинг заводчан организован в поддержку протестующих в Жанаозене. Рабочие выдвинули перечень требований к компании "Казахмыс", среди них: смена руководителя завода за превышение полномочий и самоуправство; повышение зарплат на 100 процентов; изменение пенсионного возраста для работающих на предприятии; cоциальный пакет медуслуг для сотрудников и их семей.

"На данный момент введутся переговоры между руководством и работниками Жезказганского региона. Как только стороны придут к соглашению вся информация будет озвучена", - сообщили в пресс-службе "Казахмыс".



По их словам, пока они не располагают дополнительной информацией.