"Предпосылки были и раньше" — мажилисмен о протестах по Казахстану

Депутаты мажилиса прокомментировали резкий скачок цен на сжиженный газ в Мангистауской области и последовавшие за этим протесты населения, передает BaigeNews.kz
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На пленарном заседании мажилиса с депутатским запросом к и.о. премьер-министра Казахстана Алихану Смаилову обратился мажилисмен Бахытбек Смагул.
Депутатский запрос членов парламентских фракций партий "Nur Otan", "Ақ жол", "Народная партия Казахстана" и депутатской группы Ассамблеи Народа Казахстана связан с резким ростом цены на сжиженный нефтяной газ для потребителей Мангистауской области, что вызвало недовольство граждан и обострило социальную напряженность в регионе.
Как подчеркнул парламентарий, ситуация взята под личный контроль Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. По его поручению на месте работала правительственная комиссия, которая смогла выработать оптимальное решение сложившейся ситуации.
"Несмотря на то, что проблема обострилась в первые дни нового года, следует отметить, что предпосылки этому были видны и раньше. Вопросы, касающиеся рынка сжиженного газа, дефицита топлива, ценообразования в отрасли неоднократно поднимались, в том числе депутатами Мажилиса. Последнее такое обращение было нашего коллеги, депутата Серика Ерубаева 10 ноября прошлого года. Часть из них были урегулированы, но часть так и не нашла решения", — заявил депутат.
По мнению мажилисменов, Министерство энергетики объясняет скачкообразный рост цены тем, что с первого января 2022 года 100% сжиженного нефтяного газа реализуется посредством электронной торговой площадки.
Как оказалось, за три года, (как вступил в силу закон), рыночные механизмы на торговых площадках так и не сформировались.
Торги проводились Министерством энергетики в режиме "ручного управления". Это привело к так называемым "кнопочным" аукционам, что дискредитировало механизм электронных площадок, и не просто не принесло результата, но и привело к сегодняшней кризисной ситуации.
Кроме того, отмечают депутаты, в стране так и не был сформирован единый национальный рынок торговли сжиженным газом. Зато сформировался дефицит сжиженного газа, который в 2021 году составил около 15%.
"Мы видим, что по ряду регионов в результате торгов оптовые цены, напротив, снизились. Это говорит о том, что есть проблемы и в самой процедуре проведения торгов, и в формировании розничной цены. Правительству с этим необходимо разбираться", — уточнил Бахытбек Смагул.
По информации депутата, с целью исключения спекуляций на оптовом рынке и повышения прозрачности торгов в прошлом году парламентом были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по организации биржевой торговли.
Закон вступил в силу, однако новые правила реализации сжиженного газа Министерством энергетики до сих пор так и не разработаны.
При этом мажилисмены считают, что без урегулирования этих ключевых вопросов неизбежно будут наблюдаться ценовые всплески не только на сжиженный газ, но и на широкую линейку товаров, работ и услуг, от чего пострадает простой потребитель.
Мы все переживали за события, которые происходили в эти дни в Жанаозене, в Актау. Оперативная реакция и личный контроль Президента страны гарантировали разрешение ситуации и нахождение взаимприемлемого решения. И теперь всем нам нужно сохранять спокойствие и стабильность в обществе, и как отметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проявить ответственность", — подчеркнул парламентарий.
По Казахстану в последние дни прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали
снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.
Была создана
правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
4 января правительственная комиссия приняла решение
о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".
В Мангистау и Алматы ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.
5 января Глава государства принял отставку правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан возложены на Алихана Смаилова (первый вице-премьер РК).