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Беспорядки в Казахстане: пострадали десятки полицейских, задержаны 200 человек | BaigeNews.kz 5 января, 10:29
6830
Фото: Telegram-канал Kozachkov offside

Беспорядки в Казахстане: пострадали десятки полицейских, задержаны 200 человек

В результате беспорядков в ряде регионов Казахстана задержаны более 200 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. При этом отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов. Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность. В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью", - сообщили в МВД.

Указывается, что полиция приняла предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.

"В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения", - отметили в МВД.
#беспорядки #МВД #полиция #митинг
5 января, 10:29
6830
Журналист

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