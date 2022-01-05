Бердибек Сапарбаев рассказал о погромах в Таразе

Фото: акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о погромах, которые устроили протестующие в Таразе, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на акимат региона.





"Вчера на центральной площади города Тараза я обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог. Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершали хулиганские действия. В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области, отделение Kaspi bank", - отметил аким.





Сапарбаев заявил, что закон един для всех и его должны соблюдать все.



"Причинение вреда имуществу государства, нарушение общественного порядка преследуются по закону. На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние какой-то группы. Призываю всех не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие! Лица , допустившие незаконные действия, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул аким.



