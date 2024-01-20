Неизвестный хищник убил и обескровил 15 овец в ВКО
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В селе Кокжота ВосточноөКазахстанской области были обнаружены 15 туш обескровленных овец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
В сарай сельчанина Едильхана Сарбасова проникло неизвестное хищное животное, в результате было убито 15 голов овец и 10 ранено.
На место происшествия оперативно выехали аким района Нурлан Махамбетов, аким сельского округа Арман Кенесбеков, а также сотрудники местного отдела полиции.
"Неизвестный хищник ворвался в сарай, выкопав проход под дверью. Это скорее всего рысь. Если бы это был волк, то он бы разорвал овец, а этот хищник оставил туши практически невредимыми. Туши погибших овец закопаны в специальном месте для захоронения скота. Это связано с тем, что слюна хищника может содержать различные опасные заболевания. В настоящее время сотрудники акимата сельского округа подсчитывают ущерб", – сообщил заместитель акима района Кайдар Сурашев.
Чтобы исключить повторное нападение диких животных на домашний скот, местные исполнительные органы дали поручение сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за хищниками.
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