Неизвестный хищник убил и обескровил 15 овец в ВКО

В селе Кокжота ВосточноөКазахстанской области были обнаружены 15 туш обескровленных овец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

В сарай сельчанина Едильхана Сарбасова проникло неизвестное хищное животное, в результате было убито 15 голов овец и 10 ранено.

На место происшествия оперативно выехали аким района Нурлан Махамбетов, аким сельского округа Арман Кенесбеков, а также сотрудники местного отдела полиции.

"Неизвестный хищник ворвался в сарай, выкопав проход под дверью. Это скорее всего рысь. Если бы это был волк, то он бы разорвал овец, а этот хищник оставил туши практически невредимыми. Туши погибших овец закопаны в специальном месте для захоронения скота. Это связано с тем, что слюна хищника может содержать различные опасные заболевания. В настоящее время сотрудники акимата сельского округа подсчитывают ущерб", – сообщил заместитель акима района Кайдар Сурашев.

Чтобы исключить повторное нападение диких животных на домашний скот, местные исполнительные органы дали поручение сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за хищниками.