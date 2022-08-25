Нехватка дизеля: продажи на АЗС выросли в 2,5 раза

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В Минэнерго РК назвали ажиотаж с ГСМ сезонным фактором

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал причины, по которым в республике образовалась нехватка дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с тем, что (в Казахстане) большое количество транзитного транспорта и несанкционированного перетока топлива, получилось так, что через сети АЗС рост продаж и потребления вырос в два, местами два с половиной раза по сравнению с нормальными режимами потребления в стране", - заявил глава Минэнерго.

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По словам Болата Акчулакова, чтобы закрыть возникшие потребности, топлива в стране достаточно. Однако возникают проблемы в логистике.

"Если брать старый план отгрузки дизтоплива, он рассчитывался на 100-110% потребления, но никак не в 2-2,5 раза. Поэтому сейчас вместе с КТЖ, НПЗ, мы проводим работу по увеличению количества цистерн и решению этой проблемы. Отгрузки за последние два дня значительно увеличились", - сообщил Акчулаков.

По данным министерства, все три нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме. До конца августа запасы дизеля составят 288 тысяч тонн.

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