Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Создать комиссию по недопущению дефицита ГСМ поручил премьер-министр
skladec.ru Сегодня, 10:22
277
Фото: skladec.ru

Создать комиссию по недопущению дефицита ГСМ поручил премьер-министр

В преддверии уборочной кампании премьер-министр Алихан Смаилов поручил создать комиссию по недопущению дефицита ГСМ, передаёт BaigeNews.kz.

"Поручаю Роману Васильевичу (Скляру) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также министерству индустрии, Казмунайгазу и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ. Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива. В период уборочной кампании министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами", — раздал поручения Алихан Смаилов на заседании правительства РК.

В целом погодные условия в текущем году благоприятны для кормозаготовочных работ. Но в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика. Премьер-министр поручил активизировать работу в этих регионах.

"Относительно подготовки к уборке хочу отметить, что правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Необходимо только работать. По прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки. Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании "КТЖ" совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики. Министерству сельского хозяйства совместно с "Продовольственной контрактной корпорацией" принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них", — добавил Алихан Смаилов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#ГСМ #дизельное топливо #бензин
Сегодня, 10:22
277
Жадра Жулмухаметова Журналист

Рекомендуем

Наверх