Создать комиссию по недопущению дефицита ГСМ поручил премьер-министр

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В преддверии уборочной кампании премьер-министр Алихан Смаилов поручил создать комиссию по недопущению дефицита ГСМ, передаёт BaigeNews.kz.

"Поручаю Роману Васильевичу (Скляру) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также министерству индустрии, Казмунайгазу и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ. Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива. В период уборочной кампании министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами", — раздал поручения Алихан Смаилов на заседании правительства РК.

В целом погодные условия в текущем году благоприятны для кормозаготовочных работ. Но в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика. Премьер-министр поручил активизировать работу в этих регионах.