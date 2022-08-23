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zr.ru Сегодня, 10:40
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Фото: zr.ru

О запасах ГСМ в Казахстане рассказали в Минэнерго

Какой объём ГСМ имеется в этом году на осенне-полевые работы, рассказали в министерстве энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тысяч тонн. В июле отгружено 106,6 тысяч тонн, в августе оплачено за 148,2 тысяч тонн.
Поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Министерство ведёт постоянный мониторинг отгрузок. Цена для сельхозтоваропроизводителей по согласованию с ресурсодержателями определена на уровне 222 тысяч тенге за одну тонну или 184 тенге за один литр. С учётом доставки и хранения цена для сельхозтоваропроизводителей ниже розничных цена на 15-25 процентов в зависимости от региона", - сказал министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства РК.

По состоянию на 22 августа 2022 года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180,0 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысяч тонн, что достаточно на 13 дней.  Запасы на НПЗ РК составляют Аи-92 – 71 тысяча тонн, дизельного топлива – 53,4 тысячи тонн.

"По бензину Аи-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют. Вместе с тем, по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива (переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов).  Сейчас НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется не стабильно, в недостаточном количестве поставляется порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки. В связи с этим необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки – НПЗ РК, КМГ, КТЖ, также государственных органов", - сказал Болат Акчулаков.

Он отметил, что 22 августа вступил в силу приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов" в новой редакции. Согласно приказу цены будут дифференцированы.

"При наличии водительских удостоверений (выданных в Казахстане - прим.авт.) лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге", - напомнил министр.

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#ГСМ #топливо #бензин
Сегодня, 10:40
499
Жадра Жулмухаметова Журналист

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