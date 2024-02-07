Недоглядели: в Кокшетау осужденному выдали квартиру по госпрограмме

Исключительную щедрость в "квартирном" вопросе проявил акимат города Кокшетау. Областная прокуратура в ходе проверки выявила вопиющий, факт – жильё от государства получил гражданин, осужденный двумя годами ранее и отбывающий наказание в колонии-поселении. Как так вышло, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Как уточнили в департаменте уголовно-исполнительной системы Акмолинской области, в позапрошлом году суд признал Н. виновным в совершении преступлений по статьям 216 часть 3 и 262 часть 2 Уголовного кодекса Казахстана. Речь идет о выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ либо оказания услуг с крупным ущербом, а также об участии в организованной преступной группе.

А спустя два года этот человек, уже отбывая наказание, вдруг становится получателем квартиры от государства. Как такое могло случиться?

В отделе жилищных отношений и жилищной инспекции акимата города Кокшетау в полной растерянности. Мол, супруга предоставила справку о том, что он работает водителем в департаменте уголовно-исполнительной системы.

"Во-первых, справка за подписью заместителя начальника ведомства с гербовой печатью. Во-вторых, трудовая книжка, заполненная по типу "принят на работу и на сегодняшний день работает". То есть в этом году его жена обновила эти данные. Перепроверять подлинность предоставляемых данных не обязаны, мы ведь не контрольно-надзорный орган. Тем более, президент четко указал не создавать волокиту", – напоминает руководитель отдела Дулат Джахин.

По его словам, семья проходила по категории "сотрудники бюджетных организаций". А в очереди на жильё состояла порядка двадцати лет. Квартиру, заверил чиновник, отобрали и передали следующему очереднику. К слову, в Кокшетау в очереди на жильё из госфонда состоят более десяти тысяч человек, и с каждым годом этот список только увеличивается.

В департаменте УИС, в свою очередь, подчеркнули: справки о том, что Н. работает у них водителем, не выписывали. В колонии-поселении, где "счастливчик" отбывает наказание с 2022 года, ему также никаких справок не выдавали. С апреля он – разнорабочий в одном из ТОО в Кокшетау (все заключённые учреждения № 6 работают на местных предприятиях). К слову, супруга Н. имеет судимость по таким же статьям, как и у мужа.