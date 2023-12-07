Не заключали договора: 10 застройщиков оштрафовали в Уральске

В Уральске застройщики брали деньги с дольщиков без заключения договоров с единым оператором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Десять юридических лиц привлекли к административной ответственности с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн. тенге.

Как отметили в ведомстве, для участия в долевом строительстве способом получения гарантии необходимо заключить договор с Единым оператором (АО "Казахстанская Жилищная компания").

В таких случаях АО "Казахстанская Жилищная компания" финансирует завершение строительства жилья, и дольщик гарантированно получает свою квартиру.