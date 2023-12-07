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Не заключали договора: 10 застройщиков оштрафовали в Уральске

Сегодня, 16:36
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36
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Фото: Baigenews.kz

В Уральске застройщики брали деньги с дольщиков без заключения договоров с единым оператором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Десять юридических лиц привлекли к административной ответственности с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн. тенге.

Как отметили в ведомстве, для участия в долевом строительстве способом получения гарантии необходимо заключить договор с Единым оператором (АО "Казахстанская Жилищная компания").

В таких случаях АО "Казахстанская Жилищная компания" финансирует завершение строительства жилья, и дольщик гарантированно получает свою квартиру.

"Прокуратурой города Уральск в ходе анализа деятельности частных застройщиков установлены 24 застройщика привлекавших деньги дольщиков без заключения договоров с единым оператором что является незаконным.

По мерам прокурорского надзора к административной ответственности привлечены 10 юридических лиц  с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн. тенге, среди них – ТОО "Строй Техно Групп", ТОО "СВС Батыс", ТОО "АТМ Group Kazakhstan", ТОО "БизнесПлан", ТОО "СапарСтройАзия", ТОО "КМТ-СитиСтрой", ТОО "Alim Construction LTD", ТОО "АТЖ2"", - сообщили в прокуратуре.

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