Не заключали договора: 10 застройщиков оштрафовали в Уральске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Уральске застройщики брали деньги с дольщиков без заключения договоров с единым оператором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.
Десять юридических лиц привлекли к административной ответственности с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн. тенге.
Как отметили в ведомстве, для участия в долевом строительстве способом получения гарантии необходимо заключить договор с Единым оператором (АО "Казахстанская Жилищная компания").
В таких случаях АО "Казахстанская Жилищная компания" финансирует завершение строительства жилья, и дольщик гарантированно получает свою квартиру.
"Прокуратурой города Уральск в ходе анализа деятельности частных застройщиков установлены 24 застройщика привлекавших деньги дольщиков без заключения договоров с единым оператором что является незаконным.
По мерам прокурорского надзора к административной ответственности привлечены 10 юридических лиц с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн. тенге, среди них – ТОО "Строй Техно Групп", ТОО "СВС Батыс", ТОО "АТМ Group Kazakhstan", ТОО "БизнесПлан", ТОО "СапарСтройАзия", ТОО "КМТ-СитиСтрой", ТОО "Alim Construction LTD", ТОО "АТЖ2"", - сообщили в прокуратуре.
Самое читаемое
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- Более 20 акимам объявила выговор партия AMANAT
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей
- "Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры задержали в Кызылорде